Египет больше не будет импортировать российское зерно с оккупированных территорий

Египет больше не будет принимать зерно, экспортируемое Россией из временно оккупированных территорий Украины.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

По словам Зеленского, Египет также заинтересован в увеличении импорта украинского зерна и выразил готовность расширять сотрудничество с Украиной в аграрной сфере. Украинский президент поблагодарил за соответствующее решение и отметил важность развития двусторонних экономических отношений.

В ходе разговора стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, в частности, ее влияние на мировой рынок нефти. Украинская сторона проинформировала о контактах и договоренностях со странами региона.

Отдельно речь шла о потенциале военно-технического сотрудничества между Украиной и Египтом. Киев заявил о готовности развивать партнерство в этой сфере.

Стороны также договорились о дальнейших контактах на уровне министерств иностранных дел для проработки всех направлений сотрудничества.

Заметим, за период с 1 по 22 октября 2025 именно Египет стал крупнейшим покупателем украинского зерна, а в структуре экспорта наблюдалось доминирование пшеницы. В общей сложности пришлось 23,3% от общей стоимости экспорта зерновых.