Автомобили на зерно: Россия возобновляет бартерную торговлю во избежание западных санкций

На фоне усиления западных санкций Россия активно возрождает бартерную торговлю, напоминающую хаотические 90-е. Чтобы избежать ограничений, российские компании обменивают зерно на китайские автомобили, семена льна – на строительные материалы, а металлы – на оборудование.

После аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году США, ЕС и их союзники ввели более 25 000 санкций. Они ориентированы на ослабление экономики РФ и уменьшение её способности финансировать войну. Несмотря на заявления Кремля об успешном противостоянии, экономика страны демонстрирует признаки напряжения: уменьшение производства, проблемы с международными платежами и риск вторичных санкций.

Конкретно эти причины принуждают русские компании находить обходные пути. По данным агентства, Министерство экономики России даже опубликовало специальное "Руководство по иностранным бартерным операциям", предлагая создавать торговые платформы для обмена.

Уже зафиксирован ряд таких соглашений. В частности, китайские автомобили обменивались на российскую пшеницу, а семена льна – на товары из Китая. Хотя общие объемы этих операций трудно отследить по их непрозрачности, эксперты отмечают, что бартер становится все более распространенным, как пример: китайские партнеры купили автомобили в Китае за юани. Российский партнер купил зерно за рубли. Затем пшеницу обменяли на автомобили.

"Китайские банки боятся попасть в санкционные списки, во вторичные санкции, поэтому они не принимают деньги из России", – сообщил один из инсайдеров.

На бизнес-форуме Kazan Expo в августе китайские компании среди проблем препятствующих развитию двусторонней торговли назвали проблемы с урегулированием платежей. Сюй Синьцзинь, глава правления Hainan Longpan Oilfield Technology, заявил, что бартерная торговля может быть решением. По его словам, "в нынешних условиях ограниченных платежей" бартер открыл новые возможности для предприятий России и азиатских стран.

Возвращение в бартерную торговлю, когда-то посеявшую хаос в экономике после распада СССР, свидетельствует о том, что даже в 21 веке, чтобы выжить под давлением санкций, Россия вынуждена возвращаться к старым методам.

Бартер – не единственный обходной путь для РФ. Некоторые трейдеры использовали так называемых "платежных агентов", которые за определенную плату способствуют платежам через разные схемы, но такие операции могут быть рискованными.

Другой способ осуществления платежей – через российский государственный банк ВТБ, имеющий филиал в Шанхае. Другие российские компании используют криптовалюты, привязанные к доллару США, для проведения расчетов с партнерами.

