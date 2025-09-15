Автомобілі на зерно: Росія відновлює бартерну торгівлю, щоб уникнути західних санкцій

На тлі посилення західних санкцій Росія активно відроджує бартерну торгівлю, що нагадує хаотичні 90-ті. Щоб уникнути обмежень, російські компанії обмінюють зерно на китайські автомобілі, насіння льону – на будівельні матеріали, а метали – на обладнання.

Після анексії Криму в 2014 році та повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, США, ЄС та їхні союзники запровадили понад 25 000 санкцій. Вони спрямовані на послаблення економіки РФ та зменшення її здатності фінансувати війну. Попри заяви Кремля про успішне протистояння, економіка країни демонструє ознаки напруги: зменшення виробництва, проблеми з міжнародними платежами та ризик вторинних санкцій.

Саме ці чинники змушують російські компанії шукати обхідні шляхи. За даними агентства, Міністерство економіки Росії навіть опублікувало спеціальний "Посібник з іноземних бартерних операцій", пропонуючи створювати торгові платформи для обміну.

Наразі вже зафіксовано низку таких угод. Зокрема, китайські автомобілі обмінювалися на російську пшеницю, а насіння льону — на товари з Китаю. Хоча загальні обсяги цих операцій важко відстежити через їхню непрозорість, експерти зазначають, що бартер стає все більш поширеним, як приклад: китайські партнери купили автомобілі в Китаї за юані. Російський партнер купив зерно за рублі. Потім пшеницю обміняли на автомобілі.

"Китайські банки бояться потрапити до санкційних списків, під вторинні санкції, тому вони не приймають гроші з Росії", – повідомив один з інсайдерів.

На бізнес-форумі Kazan Expo у серпні китайські компанії серед проблем, що перешкоджають розвитку двосторонньої торгівлі, назвали проблеми з врегулюванням платежів. Сюй Сіньцзінь, голова правління Hainan Longpan Oilfield Technology, заявив, що бартерна торгівля може бути рішенням. За його словами, "в нинішніх умовах обмежених платежів" бартер відкрив нові можливості для підприємств у Росії та азійських країнах.

Повернення до бартерної торгівлі, що колись посіяла хаос в економіці після розпаду СРСР, свідчить про те, що навіть у 21 столітті, щоб вижити під тиском санкцій, Росія вимушена повертатися до старих методів.

Бартер — не єдиний обхідний шлях для РФ. Деякі трейдери використовували так званих "платіжних агентів", які за певну плату сприяють платежам через різні схеми, але такі операції можуть бути ризикованими.

Інший спосіб здійснення платежів – через російський державний банк ВТБ, який має філію в Шанхаї. Інші російські компанії використовують криптовалюти, прив’язані до долара США, для проведення розрахунків з партнерами.

Раніше повідомлялося, що Китай продовжує купувати російський зріджений газ, попри санкції.