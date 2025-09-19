Альтернатива членству в НАТО. Запад хочет инвестировать миллиарды в украинскую оружейную промышленность

Учитывая малые шансы Украины на скорейшее членство в НАТО, западные союзники избрали новую стратегию помощи: инвестировать миллиарды долларов в украинскую оружейную промышленность.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в публикации The Washington Post.

Если стратегия сработает, украинская оружейная промышленность сможет помочь оснастить армии США и Европы также передовыми беспилотниками и другими военными технологиями, разрабатываемыми в разгар войны с Россией, говорится в материале.

Украина — лидер в производстве дронов

Украина уже продемонстрировала значительные достижения, особенно в области технологий беспилотников. Кит Келлог, специальный посланник администрации Трампа, назвал украинцев "мировыми лидерами" в этой области.

Благодаря быстрым инновациям, являющимся вопросом выживания в условиях войны, украинские разработчики создают оружие, эффективно действующее против российских целей.

Одним из недавних достижений во внутреннем арсенале Украины есть квадрокоптерный беспилотник, который может избегать средств радиоэлектронной борьбы, преодолевать более 20 километров и нести до 6 килограммов взрывчатки.

По данным украинских чиновников, дроны FPV отвечают почти за 70% потерь российской армии в радиусе 15 км от линии фронта.

Украина стремится к инвестициям

Украине нужны инвестиции, чтобы утроить производство оружия, уменьшить зависимость от западных партнеров в борьбе с Россией.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, украинская промышленность уже удовлетворяет почти 60% потребностей армии, в то время как в начале полномасштабного вторжения этот показатель составил всего 10%.

Вместо членства в НАТО гарантии безопасности, вероятно, сосредоточятся на финансировании украинской армии европейскими правительствами.

Фабьен Гинц из Международного института стратегических исследований заявил, что у Украины есть преимущества — проверенные в боях системы, низкие производственные затраты и способность быстро производить оружие.

Первые шаги уже сделаны: Дания стала первой страной, непосредственно финансирующей украинские оборонные компании. Кроме того, ряд стран, включая Швецию, Канаду и Норвегию, пообещали выделить 1,3 млрд евро на производство артиллерии, дронов и ракет в Украине.

Запуск проверенных в боях дронов

В статье отмечается, что инвестиции в искусственный интеллект и робототехнику позволяют Украине делать то, что ее союзники вряд ли могли себе представить полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года.

С помощью дронов и автономных транспортных средств украинские войска теперь могут поражать цели дистанционно управляемым оружием дальше и точнее, а также доставлять запасы и эвакуировать раненых с передовой, не рискуя жизнью других солдат.

По данным украинских чиновников, украинские малые дроны с осмотром от первого лица (FPV) соответствуют почти 70% потерь России в живой силе и вооружении в пределах 15 километров от линии фронта.

Как отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, при большей финансовой поддержке со стороны Европы украинская армия и оборонная промышленность могут стать "стальным дикобразом", что сделает страну менее уязвимой к нападениям в будущем.

Напомним, что украинский стартап в сфере оборонных технологий Falcons привлек инвестиции от американского венчурного фонда Green Flag Ventures. Компания планирует использовать финансирование для масштабирования производства системы пеленгации и других решений, прохождения сертификации НАТО и последующего выхода на рынки стран-союзников.