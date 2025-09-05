Україна та Данія запускають першу спільну лінію виробництва дронів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Данії стартувала перша лінія спільного виробництва дронів у рамках європейського копродакшну. Цей проєкт є важливим для України та стане моделлю для подальшого запуску подібних ліній з іншими країнами Європи.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву глави держави.

"Зараз ми розвиваємо копродакшн з країнами Європи. І перша лінія вже запустилась в Данії. Принаймні, ми про все домовились, вона зараз запускається. Такі лінії будуть відкриватися з іншими країнами Європи", - розповів Зеленський.

Про інвестиції Данії в український ОПК

Нагадаємо, Експортно-інвестиційний фонд Данії (EIFO) став першим закордонним державним інвестором венчурного оборонного фонду D3 в Україні. Його вклад у розмірі 5 млн доларів спрямований на розвиток сучасних оборонних технологій, включно з дронами, сенсорами, засобами розмінування та системами на основі штучного інтелекту.

Крім того, EIFO реалізує гарантійну програму для інвестицій в оборонний сектор України з бюджетом у 157 мільйонів доларів. Це відкриває нові можливості для датських компаній — зокрема щодо доступу до українських оборонних розробок, які активно випробовуються у реальних бойових умовах.

Новий формат допомоги Україні

Також повідомлялось, що Швеція, Норвегія та Данія спільно профінансують ініціативу НАТО, в рамках якої українські військові отримають американську зброю на суму близько 500 мільйонів доларів.

Уряд Данії вирішив виділити на цю ініціативу 580 мільйонів данських крон (близько 90 мільйонів доларів). Уряд Норвегії повідомив про виділення 1,5 мільярда норвезьких крон (близько 135 мільйонів доларів).

Швеція заявила, що її частка в пакеті, який включає ракети Patriot й інше обладнання ППО, а також протитанкові боєприпаси, становитиме 275 мільйонів доларів.

Про PURL

Головна мета Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)– прискорити постачання озброєння та військових систем, які можна швидко отримати зі США, щоб зміцнити обороноздатність України та створити умови для досягнення стійкого миру.

Ініціатива базується на домовленостях між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Завдяки цьому механізму країни-члени Альянсу та партнери зможуть фінансувати закупівлю американської зброї та технологій через добровільні внески.

PURL передбачає складання переліку озброєння та боєприпасів на основі запитів України, які затверджує верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги будуть оголошуватися регулярно.