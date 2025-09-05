Украина и Дания запускают первую общую линию производства дронов — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Дании стартовала первая линия совместного производства дронов в рамках европейского копродакшна. Этот проект важен для Украины и станет моделью для дальнейшего запуска подобных линий с другими странами Европы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление главы государства.

"Сейчас мы развиваем копродакшн со странами Европы. И первая линия уже запустилась в Дании. По крайней мере, мы все договорились, она сейчас запускается. Такие линии будут открываться с другими странами Европы", - рассказал Зеленский.

Об инвестициях Дании в украинский ОПК

Напомним, что Экспортно-инвестиционный фонд Дании (EIFO) стал первым зарубежным государственным инвестором венчурного оборонного фонда D3 в Украине. Его вклад в размере 5 млн долларов направлен на развитие современных оборонных технологий, включая дроны, сенсоры, средства разминирования и системы на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, EIFO реализует гарантийную программу для инвестиций в оборонный сектор Украины с бюджетом 157 миллионов долларов. Это открывает новые возможности для датских компаний — в частности, доступ к украинским оборонным разработкам, которые активно испытываются в реальных боевых условиях.

Новый формат помощи Украине

Также сообщалось, что Швеция, Норвегия и Дания совместно профинансируют инициативу НАТО, в рамках которой украинские военные получат американское оружие на сумму около 500 миллионов долларов.

Правительство Дании решило выделить на эту инициативу 580 миллионов датских крон (около 90 миллионов долларов). Правительство Норвегии сообщило о выделении 1,5 миллиарда норвежских крон (около 135 миллионов долларов).

Швеция заявила, что ее доля в пакете, включающем ракеты Patriot и другое оборудование ПВО, а также противотанковые боеприпасы, составит 275 миллионов долларов.

О PURL

Главная цель Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – ускорить поставки вооружения и военных систем, которые можно быстро получить из США, чтобы укрепить обороноспособность Украины и создать условия для достижения устойчивого мира.

Инициатива основывается на договоренностях между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать закупку американского оружия и технологий через добровольные взносы.

PURL предусматривает составление перечня вооружения и боеприпасов на основе запросов Украины, утверждаемых верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты пособий будут оглашаться регулярно.