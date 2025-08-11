Україна отримала нові розвідувальні дрони для пошуку ворожих гармат: що відомо

Німецька компанія Quantum Systems передала Україні новітні розвідувальні безпілотники Vector AI зі штучним інтелектом та польською акустичною системою WASP, здатною фіксувати постріли ворожої артилерії на відстані до 15 км.

Як пише Delo.ua, про це повідомив у LinkedIn співзасновник і керівник Quantum Systems Флоріан Зайбель.

Україна отримала нові розвідувальні дрони

Україна стала першою країною, яка отримала новий розвідувальний дрон Vector AI, оснащений акустичним датчиком WASP, розробленим дочірньою компанією Weles Acoustics. Цей сенсор визначає напрямок і відстань до артилерійських пострілів, а також оснащений штучним інтелектом для швидкої обробки даних.

За словами керівника Quantum Systems Флоріана Зайбеля, комплекс здатний виявляти артилерію на дистанції до 15 км та стрілецьку зброю — до 2,5 км, з автономністю польоту до чотирьох годин. Прилад важить близько 150 грамів, тож не впливає на маневреність дрона.

Директор українського офісу Quantum Systems Олександр Бережний повідомив, що системи проходять випробування на полігонах і в бойових умовах. Під час тестів удосконалюється програмне забезпечення, щоб продемонструвати командуванню додаткові можливості та розширити потенційні замовлення.

Окрім Vector AI, акустичні сенсори WASP уже інтегровані в інший безпілотник компанії — Twister. У майбутньому виробник планує забезпечити сумісність обладнання з усіма своїми моделями.

Про компанію

Quantum-Systems — німецький виробник малих безпілотних авіаційних систем (sUAS), відомий моделями Vector та Trinity. Заснована у 2015 році, компанія спеціалізується на розробці безпілотників із вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), які використовуються як у військовій, так і комерційній сфері.

В Україні Quantum-Systems активно працює з перших місяців повномасштабного вторгнення, постачаючи розвідувальні дрони та технологічні рішення. У 2024 році в Києві відкрито завод із виробництва запчастин для Vector, а також центр сервісу, підтримки, навчання та логістики (SSTLC). Компанія бере участь у програмі "Дія.City", підтримуючи розвиток інновацій в IT-секторі.

Раніше повідомлялося, що протягом липня 2025 року Міноборони дозволило використовувати у Силах оборониблизько 140 нових зразків зброї та військової техніки. Понад 85% з них були виготовлені в Україні.