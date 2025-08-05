Міноборони в липні допустило до експлуатації 140 зразків зброї та техніки, з яких 85% — українські

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони дозволило використовувати у Силах оборони близько 140 нових зразків зброї та військової техніки. Понад 85% з них були виготовлені в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За даними головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, серед допущених до експлуатації вітчизняних зразків найбільшу частку становлять боєприпаси (переважно для БПЛА), безпілотні авіаційні та наземні комплекси, а також засоби РЕБ і розвідки. Ці нові розробки суттєво посилюють потенціал Сил оборони України.

Також серед новинок зразки оптики, зв’язку, автомобілів і бронетехніки.

Нагадаємо, АОЗ планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками. Минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%.

Наразі єдиною нішею в постачанні, яка переважно залишається за іноземними постачальниками, є боєприпаси. Однак український оборонно-промисловий комплекс поступово нарощує потужності і у цьому напрямі.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Раніше повідомлялося, що АОЗ планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками.