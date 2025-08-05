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Минобороны в июле допустило к эксплуатации 140 образцов оружия и техники, из которых 85% — украинские

оружие
Украинская оборонная промышленность наращивает обороты / Минобороны

В течение июля 2025 года Министерство обороны разрешило использовать в Силах обороны около 140 новых образцов оружия и военной техники. Более 85% из них были произведены в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, среди допущенных к эксплуатации отечественных образцов наибольшую часть составляют боеприпасы (преимущественно для БПЛА), беспилотные авиационные и наземные комплексы, а также средства РЭБ и разведки. Эти новые разработки существенно усиливают потенциал сил обороны Украины.

Также среди новинок образцы оптики, связи, автомобилей и бронетехники.

Напомним, АОЗ планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями. В прошлом году контрактов с отечественным производителем у АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%.

В настоящее время единственной нишей в поставке, преимущественно остающейся за иностранными поставщиками, являются боеприпасы. Однако украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно увеличивает мощности и в этом направлении.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Ранее сообщалось, что АОЗ планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями.

Автор:
Татьяна Бессараб