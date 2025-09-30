Запланована подія 2

ЕС договорился с Украиной о двух миллиардах евро на дроны

Урсула фон дер Ляен
Урсула фон дер Ляен / Офис президента

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о договоренности с Украиной о направлении 2 млрд евро на производство дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом Урсула фон дер Ляен сообщила во вторник в Брюсселе перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии, передает "Укринформ".

Она отметила, что поскольку Украина – это первая линия обороны ЕС, блок должен усилить военную помощь.

"Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на   дроны   сейчас будет израсходовано в общей сложности 2 миллиарда евро. Это позволяет Украине масштабироваться и использовать полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС извлечь пользу из этой технологии", - заявила Урсула фон дер Ляен.

Инвестировать миллиарды в украинскую оружейную промышленность

Заметим, учитывая малые шансы Украины на скорейшее членство в НАТО, западные союзники избрали новую стратегию помощи: инвестировать миллиарды долларов в украинскую оружейную промышленность.

Первые шаги уже сделаны: Дания стала первой страной, непосредственно финансирующей украинские оборонные компании. Кроме того, ряд стран, включая Швецию, Канаду и Норвегию, пообещали выделить 1,3 млрд евро на производство артиллерии, дронов и ракет в Украине.

Как отметила Урсула фон дер Ляен, при большей финансовой поддержке со стороны Европы украинская армия и оборонная промышленность могут стать "стальным дикобразом", что сделает страну менее уязвимой к нападениям в будущем.