ЕС договорился с Украиной о двух миллиардах евро на дроны
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о договоренности с Украиной о направлении 2 млрд евро на производство дронов.
Как пишет Delo.ua, об этом Урсула фон дер Ляен сообщила во вторник в Брюсселе перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии, передает "Укринформ".
Она отметила, что поскольку Украина – это первая линия обороны ЕС, блок должен усилить военную помощь.
"Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет израсходовано в общей сложности 2 миллиарда евро. Это позволяет Украине масштабироваться и использовать полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС извлечь пользу из этой технологии", - заявила Урсула фон дер Ляен.
Инвестировать миллиарды в украинскую оружейную промышленность
Заметим, учитывая малые шансы Украины на скорейшее членство в НАТО, западные союзники избрали новую стратегию помощи: инвестировать миллиарды долларов в украинскую оружейную промышленность.
Первые шаги уже сделаны: Дания стала первой страной, непосредственно финансирующей украинские оборонные компании. Кроме того, ряд стран, включая Швецию, Канаду и Норвегию, пообещали выделить 1,3 млрд евро на производство артиллерии, дронов и ракет в Украине.
Как отметила Урсула фон дер Ляен, при большей финансовой поддержке со стороны Европы украинская армия и оборонная промышленность могут стать "стальным дикобразом", что сделает страну менее уязвимой к нападениям в будущем.