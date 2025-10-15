Финляндия присоединится к программе PURL по закупке оружия для Украины

Финляндия присоединяется к программе PURL, которая предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хякканен перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

По его словам, на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.

"На этой неделе мы предоставляем новый пакет поддержки Украине, и мы также решили присоединиться к Инициативе PURL, потому что мы видим, что крайне важно, чтобы Украина получила критически важное оружие США, и они сказали, что европейцы должны платить за войну, которая происходит на нашем континенте, и поэтому европейцы также должны найти на это деньги", - заявил Хякканен.

Что такое PURL

PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.

О том, что США и НАТО запустили инициативу PURL , стало известно в начале августа. Она должно ускорить поставку Украине вооружения и военной техники. Первый пакет помощи профинансировали Нидерланды . Затем анонсировалась помощь от Швеции, Норвегии и Дании на такую же сумму – 500 млн долларов .

Главная цель PURL – быстро доставлять оружие и военные системы из США, чтобы укрепить обороноспособность Украины и создать предпосылки устойчивого мира.

В сентябре администрация президента США Дональда Трампа впервые одобрила продажу двух пакетов вооружения для Украины на 500 миллионов долларов за средства стран НАТО в рамках инициативы PURL.