Фінляндія приєднається до програми PURL щодо закупівлі зброї для України

Фінляндія долучається до програми PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

За його словами, цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.

"Цього тижня ми надаємо новий пакет підтримки Україні, і ми також вирішили приєднатися до Ініціативи PURL, тому що ми бачимо, що вкрай важливо, щоб Україна отримала критично важливу зброю США, і вони сказали, що європейці повинні платити за війну, яка відбувається на нашому континенті, і тому європейці також повинні знайти на це гроші", — сказав Гяккінен.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Про те, що США та НАТО запустили ініціативу PURL, стало відомо на початку серпня. Вона має прискорити постачання Україні озброєння та військової техніки. Перший пакет допомоги профінансували Нідерланди. Потім анонсувалася допомога від Швеції, Норвегії і Данії на таку ж суму – 500 млн доларів.

Головна мета PURL – швидко доставляти зброю та військові системи зі США, щоб зміцнити обороноздатність України та створити передумови для стійкого миру.

У вересні адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.