Норвегія виділяє 315 млн доларів на новий пакет американської зброї для України

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна профінансує новий пакет американського озброєння для України. Про це він повідомив 17 грудня під час підсумкової пресконференції в урядовій резиденції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на норвезький мовник NRK.

За словами Стьоре, на ці потреби Норвегія виділяє 3,2 млрд норвезьких крон (315 мільйонів доларів США). Пакет допомоги включатиме озброєння та боєприпаси для винищувачів F-16, а також ракети для систем протиповітряної оборони. Частину обладнання буде закуплено у США в межах чинного механізму підтримки України.

Прем’єр наголосив, що для України настав переломний момент. За його словами, країна перебуває під значним тиском одночасно у військовій, економічній та політичній площинах.

"Тягар на країну величезний — у військовому, економічному та політичному плані. Україна насправді перебуває у триступеневій кризі: криза безпеки, внутрішньополітична криза та економічна криза", — зазначив Стьоре.

Заява Норвегії пролунала на тлі рішень союзників України, оголошених під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", яке відбулося 16 грудня. Зокрема, Велика Британія повідомила про виділення 600 млн фунтів стерлінгів на посилення української протиповітряної оборони. Німеччина підтвердила передачу ЗСУ двох систем Patriot та дев’ятої системи IRIS-T, а також зобов’язалася надати ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder.

Зауважимо, до програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) вже долучилася 21 країна. Загальна сума зобов'язань країн-учасниць 4,18 мільярда доларів.