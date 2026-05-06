Почти $300 млн: Норвегия рекордно увеличила военную помощь Украине после встречи с Федоровым

Правительство Норвегии направляет дополнительные 2,8 млрд. крон (около $300 млн.) на закупку вооружения для Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило норвежское правительство.

О новой финансовой помощи объявил находящийся с официальным визитом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальную ситуацию на поле боя и графики поставки необходимого оборудования. Премьер-министр Стере подчеркнул, что поддержка Украины остается безусловным приоритетом для его кабинета.

Денежные средства будут реализованы через механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), который фокусируется на наиболее критических потребностях фронта.

С учетом этого пакета общий объем финансирования от Осло в пределах этого инструмента уже превысил 12,5 млрд крон, что эквивалентно примерно $1,35 млрд.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что список закупок по программе PURL тщательно согласовывается между Киевом, Осло и другими международными партнерами, включая Европейский Союз.

Что такое PURL

PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.

Главная цель PURL – обеспечить Украине регулярными поставками вооружения на сумму около 500 миллионов долларов США. Среди приоритетов, определенных самой Украиной, есть критически необходимые системы Patriot. НАТО координирует логистику и транспортировку военной техники.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна профинансирует новый пакет американского вооружения для Украины. Об этом он сообщил 17 декабря во время итоговой пресс-конференции в правительственной резиденции.