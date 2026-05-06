Майже $300 млн: Норвегія рекордно збільшила військову допомогу Україні після зустрічі з Федоровим

Уряд Норвегії спрямовує додаткові 2,8 млрд крон (близько $300 млн) на закупівлю озброєння для України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив норвезький уряд.

Про нову фінансову допомогу оголосив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим, який перебуває з офіційним візитом у країні.

Під час переговорів сторони обговорили актуальну ситуацію на полі бою та графіки постачання необхідного обладнання. Прем’єр-міністр Стьоре наголосив, що підтримка України залишається безумовним пріоритетом для його кабінету.

Кошти будуть реалізовані через механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який фокусується на найбільш критичних потребах фронту.

З урахуванням цього пакету, загальний обсяг фінансування від Осло в межах цього інструменту вже перевищив 12,5 млрд крон, що еквівалентно приблизно $1,35 млрд.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що перелік закупівель за програмою PURL ретельно узгоджується між Києвом, Осло та іншими міжнародними партнерами, включаючи Європейський Союз.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Головна мета PURL – забезпечити Україну регулярними поставками озброєння на суму близько 500 мільйонів доларів США. Серед пріоритетів, визначених самою Україною, є критично необхідні системи Patriot. НАТО координує логістику та транспортування військової техніки.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна профінансує новий пакет американського озброєння для України. Про це він повідомив 17 грудня під час підсумкової пресконференції в урядовій резиденції.