Объединение энергорынков Украины и ЕС: регулятор утвердил комплексный план
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила комплексный план мер по объединению энергетических рынков Украины и Европейского Союза.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НКРЭКУ.
"Отмечается, что документ предусматривает более 200 мер по комплексному обновлению нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики в соответствии с европейскими правилами функционирования энергетических рынков.
Среди ключевых направлений
- внедрение механизма market coupling;
- развитие межгосударственного балансирования, механизмов обеспечения мощности, услуг по гибкости, агрегации;
- управление спросом.
В регуляторе отмечают, что реализация плана мероприятий должна обеспечить дальнейшую интеграцию украинского рынка электроэнергии в энергетический рынок ЕС и выполнение евроинтеграционных обязательств Украины.
НКРЭКУ и дальше будет работать над разработкой новых механизмов функционирования интегрированного рынка электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС.
Объединение энергорынка Украины с ЕС
Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики", который Верховная Рада приняла 7 апреля.
Речь идет об объединении украинского и европейского энергорынков.
В "Укрэнерго" объясняют, что это повысит общую энергетическую устойчивость и окажет положительное влияние на стоимость электроэнергии для потребителей.
В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко замечал, что в Украине возрастут тарифы на электроэнергию и газ для населения уже в этом году. Одной из причин он называл принятие закона об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского союза.
Эксперт пояснил, что соответствующий закон предусматривает постепенный переход к рыночным ценам.
"В этом году цены на газ и электрическую энергию для населения могут повыситься примерно на 25%. Вряд ли больше из-за политических вопросов", – заявлял Омельченко, подчеркивая, что повышение тарифов в Украине фактически неизбежно, хотя и будет происходить постепенно.