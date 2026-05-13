Объединение энергорынков Украины и ЕС: регулятор утвердил комплексный план

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила комплексный план мер по объединению энергетических рынков Украины и Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НКРЭКУ.

"Отмечается, что документ предусматривает более 200 мер по комплексному обновлению нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики в соответствии с европейскими правилами функционирования энергетических рынков.

Среди ключевых направлений

внедрение механизма market coupling;

развитие межгосударственного балансирования, механизмов обеспечения мощности, услуг по гибкости, агрегации;

управление спросом.

В регуляторе отмечают, что реализация плана мероприятий должна обеспечить дальнейшую интеграцию украинского рынка электроэнергии в энергетический рынок ЕС и выполнение евроинтеграционных обязательств Украины.

НКРЭКУ и дальше будет работать над разработкой новых механизмов функционирования интегрированного рынка электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС.

Объединение энергорынка Украины с ЕС

Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики", который Верховная Рада приняла 7 апреля.

Речь идет об объединении украинского и европейского энергорынков.

В "Укрэнерго" объясняют, что это повысит общую энергетическую устойчивость и окажет положительное влияние на стоимость электроэнергии для потребителей.

В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко замечал, что в Украине возрастут тарифы на электроэнергию и газ для населения уже в этом году. Одной из причин он называл принятие закона об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского союза.

Эксперт пояснил, что соответствующий закон предусматривает постепенный переход к рыночным ценам.

"В этом году цены на газ и электрическую энергию для населения могут повыситься примерно на 25%. Вряд ли больше из-за политических вопросов", – заявлял Омельченко, подчеркивая, что повышение тарифов в Украине фактически неизбежно, хотя и будет происходить постепенно.