Кредитний портфель партнерських програм Ощадбанку зріс утричі і перевищив 9,4 млрд грн

За результатами першого кварталу 2026 року кредитний портфель партнерських програм Ощадбанку для сегмента мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) зріс до 9,44 млрд грн. Порівняно з початком 2024 року цей показник збільшився у понад три рази.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держбанку.

Лише за перші три місяці поточного року приріст становив 600 млн грн, що сформувало 68% загального росту портфеля ММСБ.

Найбільшу динаміку демонструє агросектор. Фінансування придбання насіння, засобів захисту рослин і добрив сягнуло 351 млн грн, що на 92% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

За квартал кредитування комерційної техніки зросло на 65% до 100 млн грн, транспортних засобів — на 51% до 147 млн грн, а фінансування енергетичних проєктів — на 1% до 148,3 млн грн. Водночас інвестиції у придбання сільськогосподарської техніки знизилися на 27% до 0,85 млрд грн.

Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, зазначила: "Партнерські програми залишаються одним із ключових драйверів зростання кредитного портфеля ММСБ, забезпечивши понад дві третини його приросту на початку року. Досягнення обсягу портфеля у понад 9,4 млрд грн — це результат системної роботи з провідними постачальниками техніки, енергообладнання та ресурсів для бізнесу".

У першому кварталі банк уклав 36 нових партнерських програм, зокрема з UPG щодо фінансування палива, з Yasno щодо енергетичних проєктів, з MAN Truck & Bus Ukraine щодо розвитку логістики. Загалом портфель банку включає понад 400 програм із пільговими ставками від 0,01%. За останній рік запроваджено 103 нові програми з компенсацією відсоткової ставки.

Нагадаємо, протягом 2025 року Ощадбанк спрямував 9 млрд грн на фінансування малого та середнього бізнесу. Підтримку отримали понад 2500 підприємств. Близько 20% цих компаній здійснюють діяльність у прифронтових регіонах України.