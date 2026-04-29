Кредитный портфель партнерских программ Ощадбанка вырос втрое и превысил 9,4 млрд грн

По результатам первого квартала 2026 года кредитный портфель партнерских программ Ощадбанка для сегмента микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) вырос до 9,44 млрд грн. По сравнению с началом 2024 года этот показатель увеличился более чем в три раза.

Только за первые три месяца текущего года прирост составил 600 млн грн, что сформировало 68% общего роста портфеля ММСБ.

Наибольшую динамику демонстрирует агросектор. Финансирование приобретения семян, средств защиты растений и удобрений составило 351 млн грн, что на 92% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

За квартал кредитование коммерческой техники выросло на 65% до 100 млн грн, транспортных средств – на 51% до 147 млн грн, а финансирование энергетических проектов – на 1% до 148,3 млн грн. В то же время, инвестиции в приобретение сельскохозяйственной техники снизились на 27% до 0,85 млрд грн.

Наталья Буткова-Витвицкая, член правительства Ощадбанка, отметила: "Партнерские программы остаются одним из ключевых драйверов роста кредитного портфеля ММСБ, обеспечив более двух третей его прироста в начале года. Достижение объема портфеля более чем в 9,4 млрд грн — это результат системной работы по производству".

В первом квартале банк заключил 36 новых партнерских программ, в том числе UPG по финансированию топлива, Yasno по энергетическим проектам, MAN Truck & Bus Ukraine по развитию логистики. В целом портфель банка включает более 400 программ по льготным ставкам от 0,01%. За последний год введено 103 новых программ с компенсацией процентной ставки.

Напомним, в течение 2025 года Ощадбанк направил 9 млрд грн на финансирование малого и среднего бизнеса. Поддержку получили более 2500 предприятий. Около 20% этих компаний осуществляют деятельность в прифронтовых регионах Украины.