Гроші на енергонезалежність: Ощадбанк розпочав кредитування домогосподарств

відділення Ощадбанку
Ощадбанк розпочав кредитування домогосподарств у межах держпрограми енергонезалежності / Ощадбанк

Ощадбанк запустив кредитування за новою державною програмою підтримки енергонезалежності домогосподарств. Програма дозволяє українцям купувати та встановлювати обладнання для резервного електроживлення з державною компенсацією частини витрат. Клієнти можуть отримати кредит до 480 000 грн на строк до 10 років без застави. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

За умови підтвердження цільового використання коштів діють пільгові ставки:

  • 0% річних у перший рік; 
  • 5% у другий рік; 
  • 7% у третій рік.

З четвертого року застосовується стандартна ставка.

Додатково держава компенсує частину витрат на обладнання після підтвердження його встановлення:

  • 20% для генераторів; 
  • 25% для гібридних систем; 
  • 30% для комплексних рішень із генерацією та накопиченням енергії.

Участь у програмі можуть взяти власники приватних будинків площею до 300 кв. м, якщо їхній дохід на родину не перевищує десятикратний обсяг середньої заробітної плати в Україні.

Володимир Москаленко, директор департаменту продуктів та технологій роздрібного бізнесу Ощадбанку, зазначив: "Попит українців на рішення для енергонезалежності залишається стабільно високим через пошкодження енергетичної інфраструктури. Ощадбанк є ключовим драйвером цього ринку… Зараз Ощадбанк пропонує два потужні інструменти: державну програму під 0% спільно з НУР та власну програму споживчого кредитування".

Нагадаємо, нещодавно Ощадбанк приєднався до сервісу ТрекСЕП, розробленого Національним банком України. Клієнти сегмента мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) отримали можливість відстежувати міжбанківські платежі у форматі IBAN у реальному часі. 

Автор:
Тетяна Ковальчук