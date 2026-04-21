Моніторинг бізнес-платежів у реальному часі: Ощадбанк підключив сервіс ТрекСЕП

Ощадбанк приєднався до сервісу ТрекСЕП, розробленого Національним банком України. Клієнти сегмента мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) отримали можливість відстежувати міжбанківські платежі у форматі IBAN у реальному часі. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі фінустанови.

Сервіс працює цілодобово і дозволяє бачити шлях коштів від моменту відправлення до зарахування на рахунок отримувача без звернення до банківської установи.

"Для бізнесу важливо розуміти, що відбувається з грошима в кожен момент" і що "завдяки ТрекСЕП підприємець бачить весь шлях платежу від відправлення до зарахування і може швидко приймати рішення без зайвих витрат часу", — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ.

Кожен платіж отримує унікальний ідентифікатор UETR. Щоб відстежити транзакцію, потрібно виконати наступні дії:

  • знайти ідентифікатор UETR у WEB-версії або мобільному застосунку CorpLight; 
  • перейти на офіційний сайт Національного банку України; 
  • ввести отриманий UETR-код та суму платежу.

Система відображає основні етапи обробки, включаючи створення, зарахування або відхилення платежу з поясненням причини. Інформація про операцію доступна для перегляду протягом 30 днів.

Нагадаємо, Ощадбанк та ЄБРР домовились про розробку нових фінансових інструментів для підтримки українського бізнесу з потенційним портфелем до 510 млн євро.

Автор:
Тетяна Ковальчук