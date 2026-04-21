Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мониторинг бизнес-платежей в реальном времени: Ощадбанк подключил сервис ТрекСЕП

Ощадбанк подключил сервис ТрекСЕП / Ощадбанк

Ощадбанк присоединился к сервису ТрекСЕП, разработанному Национальным банком Украины. Клиенты сегмента микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) получили возможность отслеживать межбанковские платежи в формате IBAN в реальном времени.

Сервис работает круглосуточно и позволяет видеть путь средств с момента отправки до зачисления на счет получателя без обращения в банковское учреждение.

"Для бизнеса важно понимать, что происходит с деньгами в любой момент. Быстрота и прозрачность расчетов дают эту уверенность в ежедневной работе. Благодаря ТрекСЕП предприниматель видит весь путь платежа от отправки к зачислению и может быстро принимать решения без лишних затрат времени. Это практический инструмент для эффективного управления оборотными средствами", — отметила Наталья Буткова-Витвицкая, член Правления Ощадбанка, ответственная за ММСП.

Каждый платеж получает неповторимый идентификатор UETR. Чтобы отследить транзакцию, нужно выполнить следующие действия:

  • найти идентификатор UETR в WEB-версии или мобильном приложении CorpLight;
  • перейти на официальный сайт Национального банка;
  • ввести полученный UETR-код и сумму платежа.

Система отображает основные этапы обработки, включая создание, зачисление или отклонение платежа с объяснением причины. Информация об операции доступна для просмотра в течение 30 дней.

Напомним, Ощадбанк и ЕБРР договорились о разработке новых финансовых инструментов для поддержки украинского бизнеса с потенциальным портфелем до 510 млн. евро.

Автор:
Татьяна Ковальчук