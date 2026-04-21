Мониторинг бизнес-платежей в реальном времени: Ощадбанк подключил сервис ТрекСЕП

Ощадбанк присоединился к сервису ТрекСЕП, разработанному Национальным банком Украины. Клиенты сегмента микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) получили возможность отслеживать межбанковские платежи в формате IBAN в реальном времени.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Сервис работает круглосуточно и позволяет видеть путь средств с момента отправки до зачисления на счет получателя без обращения в банковское учреждение.

"Для бизнеса важно понимать, что происходит с деньгами в любой момент. Быстрота и прозрачность расчетов дают эту уверенность в ежедневной работе. Благодаря ТрекСЕП предприниматель видит весь путь платежа от отправки к зачислению и может быстро принимать решения без лишних затрат времени. Это практический инструмент для эффективного управления оборотными средствами", — отметила Наталья Буткова-Витвицкая, член Правления Ощадбанка, ответственная за ММСП.

Каждый платеж получает неповторимый идентификатор UETR. Чтобы отследить транзакцию, нужно выполнить следующие действия:

найти идентификатор UETR в WEB-версии или мобильном приложении CorpLight;

перейти на официальный сайт Национального банка;

ввести полученный UETR-код и сумму платежа.

Система отображает основные этапы обработки, включая создание, зачисление или отклонение платежа с объяснением причины. Информация об операции доступна для просмотра в течение 30 дней.

