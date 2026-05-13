Ощадбанк профинансировал более 600 МВт новых энергомощностей за пять лет – председатель правления

Государственный Ощадбанк за последние пять лет профинансировал создание более 600 МВт новых энергетических мощностей на сумму свыше 10 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает mind.ua со ссылкой на заявление председателя правления банка Юрия Кациона, которое он сделал во время форума Energy Finance.

По его словам, банк работает в энергосекторе с 2005 года, когда был определен уполномоченным банком по обслуживанию рынка электроэнергии.

Кацион добавил, что за последние 15 лет совместно с клиентами Ощадбанк помог создать около 1,5 ГВт мощностей, что "для примера – полторы электростанции".

Он отметил, что в настоящее время Ощадбанк является одним из лидеров банковского сектора в финансировании энергетических проектов как в корпоративном сегменте, так и среди малого и среднего бизнеса. Отдельно банкир отметил роль международных финансовых институций и государственных программ в развитии децентрализованной генерации и систем энергообеспечения.

"Энергетическая безопасность уже стала не просто узкоспециализированной темой. Мы каждый с вами уже знаем, что такое инвертор, накопитель, солнечные панели", – отметил он.

Как добавляет Кацион, украинский опыт развития энергетической устойчивости и децентрализованной генерации может быть полезен и интересен европейским партнерам Украины.

Напомним, по результатам первого квартала 2026 года кредитный портфель партнерских программ Ощадбанка для сегмента микро-, малого и среднего бизнеса вырос до 9,44 млрд грн. В частности, финансирование энергетических проектов – на 1%, до 148,3 млн грн.