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Суд запретил аптечной сети использовать бренд "Ощад": Ощадбанк выиграл дело

Ощадбанк
Ощадбанк отстоял свой бренд в суде / РБК

Печерский районный суд Киева принял решение в пользу Ощадбанка по делу о защите бренда Ощад. Суд запретил аптечной сети использовать это обозначение и признал недействительными торговые марки Ощад Аптека.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Сбербанк защитил бренд

Суд поддержал позицию государственного банка в споре с крупной аптечной сетью, использовавшей аналогичное обозначение для брендирования своих заведений.

Согласно решению суда, ответчикам запрещено использовать обозначения "Ощад" при реализации фармацевтической продукции, в вывесках аптек, рекламных материалах, деловой документации и сети Интернет. Кроме того, суд признал недействительными свидетельства Украины на торговые марки "Ощад Аптека" и обязал прекратить дальнейшее использование спорного бренда.

Судебный спор возник после того, как аптечная сеть начала использовать название "Ощад" для своих заведений в разных регионах страны. Из-за масштаба деятельности сети и значительного количества привлеченных хозяйствующих субъектов дело стало одним из наиболее комплексных в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

При рассмотрении дела суд изучил значительный объем доказательств, подтверждающих длительное использование бренда Ощадбанком, его высокую узнаваемость среди потребителей и устойчивую ассоциацию с банковскими и финансовыми услугами.

В результате суд пришел к выводу, что по состоянию на 1 января 2017 года обозначение "Ощад" приобрело статус хорошо известной торговой марки в Украине по Сбербанку и его услугам. Именно этот факт стал одним из ключевых оснований для удовлетворения исковых требований банка.

В Ощадбанке подчеркивают, что последовательно защищают собственную интеллектуальную собственность, деловую репутацию и права своих клиентов от возможного ввода в заблуждение. В финучреждении подчеркивают, что бренд Ощад является важным стратегическим активом и неотъемлемой составляющей доверия миллионов украинцев.

В то же время решение суда первой инстанции еще не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Юридическое сопровождение интересов Ощадбанка по этому делу обеспечивала юридическая фирма AMBASSADORS.

По состоянию на конец мая Ощадбанк обрабатывал около 1000 заявок на финансирование энергетических проектов с общим спросом около 2,5 млрд. грн.

Автор:
Ольга Опенько