В Україні хочуть скоротити реєстрацію емісії акцій із 90 до 14 днів

Голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, який має спростити процедуру емісії акцій та зменшити бюрократичне навантаження на бізнес.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Гетманцева.

Документ розробили спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Нині реєстрація випуску акцій як під час публічної пропозиції, так і при приватному розміщенні передбачає проходження кількох етапів через різні установи — НКЦПФР, Центральний депозитарій та органи державної реєстрації.

За словами Гетманцева, навіть за умови оперативного виконання всіх процедур і дотримання вимог реєстрація емісії акцій зараз триває в середньому 90 календарних днів.

Законопроєкт пропонує спростити цей процес для приватного розміщення акцій серед обмеженого кола інвесторів. Частину реєстраційних функцій планують передати від НКЦПФР до Центрального депозитарію.

Очікується, що після ухвалення змін реєстрація емісії акцій триватиме до 14 календарних днів.

Також законопроєкт передбачає можливість подавати через Центральний депозитарій документи для державної реєстрації акціонерних товариств та внесення змін до відомостей про їхній статутний капітал.

Мета змін — скоротити строки реєстрації випусків акцій, зменшити адміністративне навантаження на емітентів і наблизити процедури на ринку капіталу до європейських практик.

Для бізнесу це може спростити залучення капіталу через випуск акцій, особливо у випадках приватного розміщення серед обмеженого кола інвесторів. Для ринку капіталу — це крок до швидших і менш бюрократизованих процедур для емітентів.

Нагадаємо, регулятор також розробив та затвердив нове положення про порядок емісії корпоративних облігацій та їх обігу.