Новини
Дата публікації
Читать на русском

Регулятор планує оновити порядок здійснення емісії та реєстрації акцій

НКЦПФР
НКЦПФР планує оновити порядок здійснення емісії / Фінансовий клуб

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила оновлений проєкт рішення "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій". 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.

Регулятор оприлюднив проєкт нової редакції порядку емісії акцій і запрошує учасників ринку до громадського обговорення.

Документ підготовлений із урахуванням вимог законодавства про адміністративну процедуру та пропозицій, отриманих після практичного застосування чинного порядку.

Серед ключових змін:

  • удосконалено процедуру адміністративного провадження під час емісії акцій;
  • замінено термін "офіційний канал зв’язку" на "особистий кабінет у КІС";
  • оновлено форму анкети емітента для передачі даних до центрального депозитарію (зокрема для формування тимчасового або глобального сертифікату);
  • спрощено процедуру перетворення акціонерних товариств;
  • уніфіковано додатки до документа — їх кількість скорочено з 50 до 27.

НКЦПФР закликає всіх зацікавлених сторін долучитися до обговорення. Пропозиції та зауваження приймаються до 5 грудня 2025 року.

Нагадаємо, регулятор ще минулого року розробив та затвердив нове положення про порядок емісії корпоративних облігацій та їх обігу. 

Автор:
Тетяна Гойденко