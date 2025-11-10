- Категорія
Регулятор планує оновити порядок здійснення емісії та реєстрації акцій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила оновлений проєкт рішення "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.
Регулятор оприлюднив проєкт нової редакції порядку емісії акцій і запрошує учасників ринку до громадського обговорення.
Документ підготовлений із урахуванням вимог законодавства про адміністративну процедуру та пропозицій, отриманих після практичного застосування чинного порядку.
Серед ключових змін:
- удосконалено процедуру адміністративного провадження під час емісії акцій;
- замінено термін "офіційний канал зв’язку" на "особистий кабінет у КІС";
- оновлено форму анкети емітента для передачі даних до центрального депозитарію (зокрема для формування тимчасового або глобального сертифікату);
- спрощено процедуру перетворення акціонерних товариств;
- уніфіковано додатки до документа — їх кількість скорочено з 50 до 27.
НКЦПФР закликає всіх зацікавлених сторін долучитися до обговорення. Пропозиції та зауваження приймаються до 5 грудня 2025 року.
Нагадаємо, регулятор ще минулого року розробив та затвердив нове положення про порядок емісії корпоративних облігацій та їх обігу.