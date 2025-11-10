- Категория
Регулятор планирует обновить порядок эмиссии и регистрации акций
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила обновленный проект решения "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления эмиссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР.
Регулятор обнародовал проект новой редакции порядка эмиссии акций и приглашает участников рынка к общественному обсуждению.
Документ подготовлен с учетом требований законодательства об административной процедуре и предложений, полученных после практического применения действующего порядка.
Среди ключевых изменений:
- усовершенствована процедура административного производства во время эмиссии акций;
- заменен термин "официальный канал связи" на "личный кабинет в КИС";
- обновлена форма анкеты эмитента для передачи данных в центральный депозитарий (в частности для формирования временного или глобального сертификата);
- упрощена процедура преобразования акционерных обществ;
- унифицированы приложения к документу - их количество сокращено с 50 до 27.
НКЦБФР призывает всех заинтересованных сторон присоединиться к обсуждению. Предложения и замечания принимаются до 5 декабря 2025г.
Напомним, регулятор еще в прошлом году разработал и утвердил новое положение о порядке эмиссии корпоративных облигаций и их обращении.