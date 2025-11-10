Регулятор планирует обновить порядок эмиссии и регистрации акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила обновленный проект решения "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления эмиссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР.

Регулятор обнародовал проект новой редакции порядка эмиссии акций и приглашает участников рынка к общественному обсуждению.

Документ подготовлен с учетом требований законодательства об административной процедуре и предложений, полученных после практического применения действующего порядка.

Среди ключевых изменений:

усовершенствована процедура административного производства во время эмиссии акций;

заменен термин "официальный канал связи" на "личный кабинет в КИС";

обновлена форма анкеты эмитента для передачи данных в центральный депозитарий (в частности для формирования временного или глобального сертификата);

упрощена процедура преобразования акционерных обществ;

унифицированы приложения к документу - их количество сокращено с 50 до 27.

НКЦБФР призывает всех заинтересованных сторон присоединиться к обсуждению. Предложения и замечания принимаются до 5 декабря 2025г.

Напомним, регулятор еще в прошлом году разработал и утвердил новое положение о порядке эмиссии корпоративных облигаций и их обращении.