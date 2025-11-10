Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Наличный курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,87

48,71

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Регулятор планирует обновить порядок эмиссии и регистрации акций

НКЦБФР
НКЦБФР планирует обновить порядок осуществления эмиссии/Финансовый клуб

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила обновленный проект решения "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления эмиссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР.

Регулятор обнародовал проект новой редакции порядка эмиссии акций и приглашает участников рынка к общественному обсуждению.

Документ подготовлен с учетом требований законодательства об административной процедуре и предложений, полученных после практического применения действующего порядка.

Среди ключевых изменений:

  • усовершенствована процедура административного производства во время эмиссии акций;
  • заменен термин "официальный канал связи" на "личный кабинет в КИС";
  • обновлена форма анкеты эмитента для передачи данных в центральный депозитарий (в частности для формирования временного или глобального сертификата);
  • упрощена процедура преобразования акционерных обществ;
  • унифицированы приложения к документу - их количество сокращено с 50 до 27.

НКЦБФР призывает всех заинтересованных сторон присоединиться к обсуждению. Предложения и замечания принимаются до 5 декабря 2025г.

Напомним, регулятор еще в прошлом году разработал и утвердил новое положение о порядке эмиссии корпоративных облигаций и их обращении.

Автор:
Татьяна Гойденко