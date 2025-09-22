НКЦБФР обновила требования к порядку представления финотчетности: что изменилось

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 19 сентября утвердила решение об изменениях в порядке представления финотчетности, вступающих в силу 1 ноября 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НКЦБФР.

Что изменилось

Отмечается, что документ отменяет требование представлять финансовую отчетность в формате XML для предприятий, составляющих финансовую отчетность по международным стандартам.

⁠Единственный обязательный формат для всех предприятий, составляющих финансовую отчетность по международным стандартам, — XBRL, а представление осуществляется в Центр сбора финансовой отчетности.

Ознакомиться с документом можно по ссылкой .

Напомним, Национальный банк планирует внести изменения в правила составления и представления отчетности для участников рынка небанковских финансовых услуг. Предлагаемые коррективы направлены на адаптацию требований к действующему законодательству и совершенствование отчетности для кредитных союзов, страховщиков, финансовых компаний и ломбардов.