НКЦБФР обновила требования к порядку представления финотчетности: что изменилось
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 19 сентября утвердила решение об изменениях в порядке представления финотчетности, вступающих в силу 1 ноября 2025 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НКЦБФР.
Что изменилось
Отмечается, что документ отменяет требование представлять финансовую отчетность в формате XML для предприятий, составляющих финансовую отчетность по международным стандартам.
Единственный обязательный формат для всех предприятий, составляющих финансовую отчетность по международным стандартам, — XBRL, а представление осуществляется в Центр сбора финансовой отчетности.
Ознакомиться с документом можно по ссылкой .
Напомним, Национальный банк планирует внести изменения в правила составления и представления отчетности для участников рынка небанковских финансовых услуг. Предлагаемые коррективы направлены на адаптацию требований к действующему законодательству и совершенствование отчетности для кредитных союзов, страховщиков, финансовых компаний и ломбардов.