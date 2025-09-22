Запланована подія 2

НКЦПФР оновила вимоги до порядку подання фінзвітності: що змінилося

НКЦПФР оновила вимоги до порядку подання фінзвітності / Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні 19 вересня затвердила рішення щодо змін у порядку подання фінзвітності, які набувають чинності 1 листопада 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Що змінилося

Зазначається, що документ скасовує вимогу подавати фінансову звітність у форматі XML для підприємств, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами.

 ⁠Єдиний обов’язковий формат для всіх підприємств, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, — XBRL, а подання здійснюється до Центру збору фінансової звітності.

Ознайомитись із документом можна за посиланням.

Нагадаємо, Національний банк планує внести зміни до правил складання та подання звітності для учасників ринку небанківських фінансових послуг. Запропоновані корективи мають на меті адаптацію вимог до чинного законодавства та вдосконалення звітності для кредитних спілок, страховиків, фінансових компаній і ломбардів.

Автор:
Світлана Манько