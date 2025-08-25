НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів: додано ще три кейси

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси. Наразі цей перелік налічує вже 444 scam-проєкти, що мають ознаки шахрайства або працюють з порушеннями законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу нацкомісії.

У список сумнівних інвестпроєктів було включено:

Chykalov.pro.Invest;

OnlySuccessAllowed;

YourFinancesSecured.

Усі такі проєкти доступні на офіційному сайті НКЦПФР в розділі "Захист прав інвесторів".

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку послідовно працює над захистом інвесторів і регулярно інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити ризик", — зазначили у відомстві.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

За даними нацкомісії, сумнівний інвестиційний проєкт відповідає одній або декільком таким ознакам:

великий відсоток гарантованої дохідності;

відсутність відповідних дозволів та ліцензій;

агресивний маркетинг;

відсутність фізичного офісу на території України;

відсутність інформації про юридичну особу, зареєстровану в Україні, яка провадить відповідну діяльність;

відсутня перевірка особи, яка здійснює інвестиції;

закритість або відсутність інформації про фактичних керівників проєкту;

відсутність підписаних документів відповідно до вимог законодавства України тощо.

Нагадаємо, у червні НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще чотири кейси.