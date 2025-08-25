Запланована подія 2

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів: додано ще три кейси

ділова зустріч
НКЦПФР оновила список scam-проєктів. / Freepik

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси. Наразі цей перелік налічує вже 444 scam-проєкти, що мають ознаки шахрайства або працюють з порушеннями законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу нацкомісії.

У список сумнівних інвестпроєктів було включено:

  • Chykalov.pro.Invest; 
  • OnlySuccessAllowed; 
  • YourFinancesSecured.

Усі такі проєкти доступні на офіційному сайті НКЦПФР в розділі "Захист прав інвесторів".

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку послідовно працює над захистом інвесторів і регулярно інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити ризик", — зазначили у відомстві.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

За даними нацкомісії,  сумнівний інвестиційний проєкт відповідає одній або декільком таким ознакам:

  • великий відсоток гарантованої дохідності; 
  • відсутність відповідних дозволів та ліцензій; 
  • агресивний маркетинг; 
  • відсутність фізичного офісу на території України;  
  • відсутність інформації про юридичну особу, зареєстровану в Україні, яка провадить відповідну діяльність; 
  • відсутня перевірка особи, яка здійснює інвестиції; 
  • закритість або відсутність інформації про фактичних керівників проєкту; 
  • відсутність підписаних документів відповідно до вимог законодавства України тощо.

Нагадаємо, у червні НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще чотири кейси.

Автор:
Тетяна Ковальчук