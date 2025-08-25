- Категорія
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів: додано ще три кейси
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси. Наразі цей перелік налічує вже 444 scam-проєкти, що мають ознаки шахрайства або працюють з порушеннями законодавства.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу нацкомісії.
У список сумнівних інвестпроєктів було включено:
- Chykalov.pro.Invest;
- OnlySuccessAllowed;
- YourFinancesSecured.
Усі такі проєкти доступні на офіційному сайті НКЦПФР в розділі "Захист прав інвесторів".
"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку послідовно працює над захистом інвесторів і регулярно інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити ризик", — зазначили у відомстві.
Що таке scam-проєкт?
Scam – так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.
За даними нацкомісії, сумнівний інвестиційний проєкт відповідає одній або декільком таким ознакам:
- великий відсоток гарантованої дохідності;
- відсутність відповідних дозволів та ліцензій;
- агресивний маркетинг;
- відсутність фізичного офісу на території України;
- відсутність інформації про юридичну особу, зареєстровану в Україні, яка провадить відповідну діяльність;
- відсутня перевірка особи, яка здійснює інвестиції;
- закритість або відсутність інформації про фактичних керівників проєкту;
- відсутність підписаних документів відповідно до вимог законодавства України тощо.
Нагадаємо, у червні НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще чотири кейси.