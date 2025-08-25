Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов: добавлено еще три кейса

деловая встреча
НКЦБФР обновила список scam-проектов. / Freepik

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса. В настоящее время этот перечень насчитывает уже 444 scam-проекта, имеющих признаки мошенничества или работающих с нарушениями законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу нацкомиссии.

В список сомнительных инвестпроектов включено:

  • Chykalov.pro.Invest;
  • OnlySuccessAllowed;
  • YourFinancesSecured.

Все такие проекты доступны на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".

"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку последовательно работает над защитой инвесторов и регулярно информирует общественность о финансовых проектах, которые могут представлять риск", - отметили в ведомстве.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

По данным нац комиссии, сомнительный инвестиционный проект соответствует одному или нескольким следующим признакам:

  • большой процент гарантированной доходности;
  • отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;
  • агрессивный маркетинг;
  • отсутствие физического офиса территории Украины;  
  • отсутствие информации о юридическом лице, зарегистрированном в Украине, которое осуществляет соответствующую деятельность;
  • отсутствует проверка лица, осуществляющего инвестиции;
  • закрытость или отсутствие информации о фактических руководителях проекта;
  • отсутствие подписанных документов в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Напомним, в июне НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще четыре кейса.

Автор:
Татьяна Ковальчук