НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов: добавлено еще три кейса

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса. В настоящее время этот перечень насчитывает уже 444 scam-проекта, имеющих признаки мошенничества или работающих с нарушениями законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу нацкомиссии.

В список сомнительных инвестпроектов включено:

Chykalov.pro.Invest;

OnlySuccessAllowed;

YourFinancesSecured.

Все такие проекты доступны на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".

"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку последовательно работает над защитой инвесторов и регулярно информирует общественность о финансовых проектах, которые могут представлять риск", - отметили в ведомстве.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

По данным нац комиссии, сомнительный инвестиционный проект соответствует одному или нескольким следующим признакам:

большой процент гарантированной доходности;

отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;

агрессивный маркетинг;

отсутствие физического офиса территории Украины;

отсутствие информации о юридическом лице, зарегистрированном в Украине, которое осуществляет соответствующую деятельность;

отсутствует проверка лица, осуществляющего инвестиции;

закрытость или отсутствие информации о фактических руководителях проекта;

отсутствие подписанных документов в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Напомним, в июне НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще четыре кейса.