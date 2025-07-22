НБУ пропонує зміни до звітності для кредитних спілок, страховиків і ломбардів: що відомо

Національний банк ініціював громадське обговорення змін до правил складання та подання звітності для учасників ринку небанківських фінансових послуг. Запропоновані корективи мають на меті адаптацію вимог до чинного законодавства та вдосконалення звітності для кредитних спілок, страховиків, фінансових компаній і ломбардів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нові вимоги до звітності

Ініціатива покликана привести звітні вимоги у відповідність до законодавства України та актуальних нормативних актів НБУ. Мета — вдосконалити систему звітності кредитних спілок, страховиків, фінансових компаній та ломбардів, а також оновити строки подання окремих звітних файлів небанківськими фінансовими групами.

Зокрема, проєкт постанови передбачає:

Для кредитних спілок:

Зміну структур файлів CR14, CR17, CR19, CR21, CR151, CR152, CR161, CR162.

Для страховиків:

Оновлення звітних форм IR14, IR19, IR20, IR25, IRB1, IRB2, IRCF, IRPL, а також запровадження нового файла IR27. Нова періодичність звітності для страховиків:

Щомісячно з 1 лютого 2026 року - файли IR18, IR25, IRCF, IRN1, IRN2, IRN3.

Щоквартально з 1 квітня 2026 року — файл IR22.

Щомісячно з 1 лютого 2026 року — файли IR18, IR25, IRCF, IRN1, IRN2, IRN3.

Щоквартально з 1 квітня 2026 року — файл IR22. Запровадження нового файла IRFR з одночасним скасуванням файла FR.

Для фінансових компаній і ломбардів:

Зміни у файлах LRG01, LRI01, LRL01, LRR01, а також LRF02, LRF04, LRN02. Запровадження нових форм LRF071 та LRF072 замість чинних LRF06 і LRF07.

Уніфікація подання файла CR21 — він стане обов’язковим і для страховиків, і для фінансових компаній, і для ломбардів.

Зміни до строків подання звітності для небанківських фінансових груп за файлами G01, G02, G03, GF0, GT1, GT21, GT22.

Оновлення довідників, що використовуються у формуванні звітності: включення F048, F049, F057A, F069, F190, K152, S071, виключення Z220, а також зміна назви довідника S070.

Усі ці зміни прописані в проєкті постанови правління НБУ "Про затвердження змін до правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України".

Документ наразі винесено на громадське обговорення.

Нагадаємо, НБУ розпочав громадське обговорення двох проєктів нормативних актів, що встановлюють додаткові вимоги до значимих фінансових компаній.