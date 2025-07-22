НБУ предлагает изменения в отчетность для кредитных союзов, страховщиков и ломбардов: что известно

Национальный банк инициировал общественное обсуждение изменений в правила составления и представления отчетности для участников рынка небанковских финансовых услуг. Предлагаемые коррективы направлены на адаптацию требований к действующему законодательству и совершенствование отчетности для кредитных союзов, страховщиков, финансовых компаний и ломбардов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Новые требования к отчетности

Инициатива призвана привести отчетные требования в соответствие с законодательством Украины и актуальными нормативными актами НБУ. Цель – усовершенствовать систему отчетности кредитных союзов, страховщиков, финансовых компаний и ломбардов, а также обновить сроки представления отдельных отчетных файлов небанковскими финансовыми группами.

В частности, проект постановления предусматривает:

Для кредитных союзов – изменение структур файлов CR14, CR17, CR19, CR21, CR151, CR152, CR161, CR162.

Для страховщиков – обновление отчетных форм IR14, IR19, IR20, IR25, IRB1, IRB2, IRCF, IRPL, а также введение нового файла IR27. Новая периодичность отчетности для страховщиков:

– обновление отчетных форм IR14, IR19, IR20, IR25, IRB1, IRB2, IRCF, IRPL, а также введение нового файла IR27. Новая периодичность отчетности для страховщиков: Ежемесячно с 1 февраля 2026 года – файлы IR18, IR25, IRCF, IRN1, IRN2, IRN3.

Ежеквартально с 1 апреля 2026 года – файл IR22.

Ежемесячно с 1 февраля 2026 года – файлы IR18, IR25, IRCF, IRN1, IRN2, IRN3.

Ежеквартально с 1 апреля 2026 года – файл IR22.

Введение нового файла IRFR с одновременной отменой файла FR.

Для финансовых компаний и ломбардов:

Изменения в файлах LRG01, LRI01, LRL01, LRR01, а также LRF02, LRF04, LRN02. Внедрение новых форм LRF071 и LRF072 вместо действующих LRF06 и LRF07.

Унификация представления файла CR21 – он станет обязательным и для страховщиков, и для финансовых компаний, и для ломбардов.

Изменения в сроки представления отчетности для небанковских финансовых групп по файлам G01, G02, G03, GF0, GT1, GT21, GT22.

Обновление справочников, используемых при формировании отчетности: включение F048, F049, F057A, F069, F190, K152, S071, исключение Z220, а также изменение названия справочника S070.

Все эти изменения прописаны в проекте постановления правления НБУ "Об утверждении изменений в правила составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины".

Документ вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, НБУ приступил к общественному обсуждению двух проектов нормативных актов, устанавливающих дополнительные требования к значимым финансовым компаниям.