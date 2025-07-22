НБУ разрешил страховой компании завершить деятельность: что известно

Национальный банк позволил страховой компании “Гарант и Я” добровольно выйти с рынка. Это решение предусматривает полное исполнение компанией своего страхового портфеля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Страховая компания добровольно покидает рынок

Национальный банк Украины согласовал выход страховой компании "Гарант и Я" с рынка путем полного исполнения страхового портфеля. Такое решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 18 июля 2025 года.

План добровольного прекращения деятельности компании был предварительно утвержден на общем собрании участников общества 23 июня 2025 года. После завершения всех необходимых процедур компания должна обратиться в Нацбанк с заявлением об аннулировании лицензии на страховую деятельность.

Что известно о страховщике

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ОДО "СК "Гарант и Я" было зарегистрировано в 2010 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 33 млн. грн.

Бенефициарный владелец – Харыш Ярослав.

Согласно отчетности за первый квартал 2025 года страховой портфель "Гарант и Я" на 100% состоял из страхования транспортных средств по договорам КАСКО.

За этот период компания собрала 14,2 млн грн страховых премий, создала резервы на сумму почти 29,7 млн грн и произвела выплаты более чем на 6,8 млн грн. Доля компании на рынке по этим показателям составила около 0,1%.

Выход компании с рынка плановый и проходит в соответствии с требованиями регулятора.

Напомним, что НБУ отозвал лицензию у страховой компании "Кредо" из-за непрозрачной структуры собственности.