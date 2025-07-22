НБУ дозволив страховій компанії завершити діяльність: що відомо

Національний банк дозволив страховій компанії “Гарант і Я” добровільно вийти з ринку. Це рішення передбачає повне виконання компанією свого страхового портфеля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Страхова компанія добровільно залишає ринок

Національний банк України погодив вихід страхової компанії "Гарант і Я" з ринку шляхом повного виконання страхового портфеля. Таке рішення було прийняте Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 18 липня 2025 року.

План добровільного припинення діяльності компанії був попередньо затверджений на загальних зборах учасників товариства 23 червня 2025 року. Після завершення усіх необхідних процедур компанія повинна звернутися до Нацбанку із заявою про анулювання ліцензії на страхову діяльність.

Що відомо про страховика

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТДВ "СК "Гарант і Я" було зареєстровано в 2010 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 33 млн грн.

Бенефіціарний власник - Хариш Ярослав.

Згідно зі звітністю за перший квартал 2025 року, страховий портфель "Гарант і Я" на 100% складався зі страхування транспортних засобів за договорами КАСКО.

За цей період компанія зібрала 14,2 млн грн страхових премій, створила резерви на суму майже 29,7 млн грн і здійснила виплати на понад 6,8 млн грн. Частка компанії на ринку за цими показниками становила близько 0,1%.

Вихід компанії з ринку є плановим і проходить у відповідності до вимог регулятора.

Нагадаємо, що НБУ відкликав ліцензію у страхової компанії "Кредо" через непрозору структуру власності.