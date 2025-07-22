Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,07

EUR

48,79

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,72

41,65

EUR

49,00

48,80

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ дозволив страховій компанії завершити діяльність: що відомо

нбу
Страховик завершує роботу через виконання страхового портфеля / НБУ

Національний банк дозволив страховій компанії “Гарант і Я” добровільно вийти з ринку. Це рішення передбачає повне виконання компанією свого страхового портфеля. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Страхова компанія добровільно залишає ринок

Національний банк України погодив вихід страхової компанії "Гарант і Я" з ринку шляхом повного виконання страхового портфеля. Таке рішення було прийняте Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 18 липня 2025 року.

План добровільного припинення діяльності компанії був попередньо затверджений на загальних зборах учасників товариства 23 червня 2025 року. Після завершення усіх необхідних процедур компанія повинна звернутися до Нацбанку із заявою про анулювання ліцензії на страхову діяльність.

Що відомо про страховика

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТДВ "СК "Гарант і Я" було зареєстровано в 2010 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 33 млн грн. 

Бенефіціарний власник - Хариш Ярослав.

Згідно зі звітністю за перший квартал 2025 року, страховий портфель "Гарант і Я" на 100% складався зі страхування транспортних засобів за договорами КАСКО.

За цей період компанія зібрала 14,2 млн грн страхових премій, створила резерви на суму майже 29,7 млн грн і здійснила виплати на понад 6,8 млн грн. Частка компанії на ринку за цими показниками становила близько 0,1%.

Вихід компанії з ринку є плановим і проходить у відповідності до вимог регулятора.

Нагадаємо, що НБУ відкликав ліцензію у страхової компанії "Кредо" через непрозору структуру власності. 

Автор:
Ольга Опенько