В Украине хотят сократить регистрацию эмиссии акций с 90 до 14 дней

Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев подал на регистрацию законопроект, который должен упростить процедуру эмиссии акций и уменьшить бюрократическую нагрузку на бизнес.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

Документ был разработан совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В настоящее время регистрация выпуска акций как во время публичного предложения, так и при частном размещении предполагает прохождение нескольких этапов через разные учреждения — НКЦБФР, Центральный депозитарий и органы государственной регистрации.

По словам Гетманцева, даже при оперативном выполнении всех процедур и соблюдения требований регистрация эмиссии акций сейчас длится в среднем 90 календарных дней.

Законопроект предлагает упростить этот процесс для частного размещения акций среди ограниченного круга инвесторов. Часть регистрационных функций планируется передать от НКЦБФР в Центральный депозитарий.

Ожидается, что после принятия изменений регистрация эмиссии продлится до 14 календарных дней.

Также законопроект предполагает возможность подавать через Центральный депозитарий документы для государственной регистрации акционерных обществ и внесения изменений в сведения об их уставном капитале.

Цель изменений – сократить сроки регистрации выпусков акций, уменьшить административную нагрузку на эмитентов и приблизить процедуры на рынке капитала к европейским практикам.

Для бизнеса это может упростить привлечение капитала через выпуск акций, особенно в случаях частного размещения среди ограниченного круга инвесторов. Для рынка капитала это шаг к более быстрым и менее бюрократизированным процедурам для эмитентов.

Напомним, регулятор также разработал и утвердил новое положение о порядке эмиссии корпоративных облигаций и их обращение.