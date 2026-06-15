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Adidas відновив роботу в Харкові після чотирирічної перерви

Adidas відновив роботу в Харкові після чотирирічної перерви
Adidas відновив роботу в Харкові після чотирирічної перерви / Depositphotos

Спортивний бренд Adidas відновив роботу в Харкові після чотирирічної перерви. У місті відкрився магазин у форматі дисконт-центру, розташований на вулиці Героїв Харкова, 199.

Як інформує Delo.ua, про повернення бренду повідомив генеральний директор Adidas Україна Ігор Маринич у LinkedIn.

"Після чотирьох років у "замороженому" стані після початку повномасштабної війни ми знову відкриваємо двері для всіх наших клієнтів і спортсменів у нашому чудовому, спортивному, неймовірно хороброму та українському місті героїв – Харкові!", – написав він.

За словами Маринича, безпека працівників і відвідувачів залишається головним пріоритетом компанії.

Раніше Adidas був представлений у Харкові магазинами в торговельних центрах "Караван" і "Дафі". Після початку повномасштабного вторгнення мережа призупинила роботу своїх торгових точок. У лютому 2024 року компанія через безпекову ситуацію закрила всі магазини в Україні, хоча процес відновлення діяльності бренду розпочався ще в липні 2022 року.

В Україні мережею керує ДП "Адідас-Україна", що належить німецькій Adidas AG. За даними Опендатабот, у 2025 році компанія збільшила дохід на 28% — до 2,997 млрд грн. Водночас чистий прибуток скоротився більш ніж удвічі — до 43,3 млн грн проти 94,2 млн грн роком раніше.

Додамо, бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home офіційно повертаються в Україну.

Автор:
Тетяна Гойденко