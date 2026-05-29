Українські ТРЦ масово змінюють формат: які бренди забезпечують основний виторг

Українські ТРЦ масово змінюють формат / Depositphotos

Вітчизняні торговельно-розважальні центри активно змінюють свої концепції, фокусуючись на "економіці досвіду" та нарощуючи присутність українських брендів. 

Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила директорка консалтингової компанії UTG Євгенія Локтіонова.

За її словами, головними пріоритетами девелоперів торговельної нерухомості наразі є забезпечення стабільної відвідуваності, автономність об'єктів та новий клієнтський досвід.

При цьому 100% безперебійне енергоживлення та облаштовані безпечні укриття стали базовою умовою виживання для будь-якого ТРЦ.

Закриття мереж імпульсивних покупок

Експертка відзначає суттєве зміщення споживчого попиту від імпульсивних покупок до раціональних. Через це ТРЦ оптимізують площі, які раніше займали магазини емоційних "дрібничок". Зокрема, навесні 2026 року український ринок уже залишили відомі мережі Usupso та O! Some.

"Найбільш фінансово стійкими стали компактні або районні ТЦ, де мікс орієнтований на щоденні потреби: великий якірний супермаркет, аптека, побутові сервіси, casual-одяг та функціональний фуд-корт", - констатує Локтіонова.

Криза класичних кінотеатрів та чутливість до цін

Суттєвих змін зазнав і розважальний сегмент. Класичні кінотеатри та застарілі формати дитячих кімнат стрімко втрачають позиції — прикладом цього стало закриття кінотеатру "Лінія Кіно" у столичному ТРЦ "Магелан". Їм на зміну приходять імерсивні, спортивні та інтерактивні зони відпочинку.

У ритейлі більшість покупців стали максимально чутливими до цін. Основні обсяги виторгу зараз генерують бренди доступного мас-маркету, сімейні концепції та мультибрендові формати з чітким дисконт-позиціонуванням (зокрема, Sinsay, HalfPrice, LC Waikiki).

Водночас преміум- та середній сегменти концентруються виключно у топових мегамоллах країни, таких як столичні Lavina Mall, Ocean Plaza чи Respublika Park.

За словами директорки UTG, тут заможний покупець готовий витрачати кошти, але вимагає виняткового сервісу та унікального досвіду. Найбільших втрат зараз зазнає класичний мідл-сегмент, який не має чіткого позиціонування на ринку.

Нагадаємо, цьогорічна весна в українському ритейлі позначилася хвилею масштабних закриттів і виходом одразу кількох міжнародних та регіональних операторів. Свою діяльність в Україні припинили спортивний бренд Reebok, мультибрендова мережа SuperStep, турецький fashion-ритейлер Koton, а також низка регіональних мереж супермаркетів.

Автор:
Тетяна Бесараб