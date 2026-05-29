Украинские ТРЦ массово меняют формат: какие бренды обеспечивают основную выручку

Украинские ТРЦ массово меняют формат / Depositphotos

Отечественные торгово-развлекательные центры активно меняют свои концепции, фокусируясь на экономике опыта и наращивая присутствие украинских брендов.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова.

По ее словам, главными приоритетами девелоперов торговой недвижимости являются обеспечение стабильной посещаемости, автономность объектов и новый клиентский опыт.

При этом 100% бесперебойное энергопитание и безопасные укрытия стали базовым условием выживания для любого ТРЦ.

Закрытие сетей импульсивных покупок

Эксперт отмечает существенное смещение потребительского спроса от импульсивных покупок к рациональным. Поэтому ТРЦ оптимизируют площади, которые раньше занимали магазины эмоциональных "мелочей". В частности, весной 2026 г. украинский рынок уже оставили известные сети Usupso и O! Some .

"Самые финансово устойчивыми стали компактные или районные ТЦ, где микс ориентирован на ежедневные нужды: большой якорный супермаркет, аптека, бытовые сервисы, casual-одежда и функциональный фуд-корт", - констатирует Локтионова.

Кризис классических кинотеатров и чувствительность к ценам

Существенные изменения претерпел и развлекательный сегмент. Классические кинотеатры и устаревшие форматы детских комнат стремительно теряют позиции – примером этого стало закрытие кинотеатра "Линия Кино" в столичном ТРЦ "Магеллан". Им на смену приходят иммерсивные, спортивные и интерактивные зоны отдыха.

В ритейле большинство покупателей стали максимально чувствительны к ценам. Основные объемы выручки сейчас генерируют бренды доступного масс-маркета, семейные концепции и мультибрендовые форматы с четким дисконт-позиционированием (в частности, Sinsay, HalfPrice, LC Waikiki).

В то же время, премиум- и средний сегменты концентрируются исключительно в топовых мегамоллах страны, таких как столичные Lavina Mall, Ocean Plaza или Respublika Park .

По словам директора UTG, здесь богатый покупатель готов тратить средства, но требует исключительного сервиса и уникального опыта. Наибольшие потери сейчас несет классический мидл-сегмент, не имеющий четкого позиционирования на рынке.

Напомним, весна этого года в украинском ритейле отразилась волной масштабных закрытий и выходом сразу нескольких международных и региональных операторов. Свою деятельность в Украине приостановили спортивный бренд Reebok, мультибрендовая сеть SuperStep, турецкий fashion-ритейлер Koton, а также ряд региональных сетей супермаркетов.

Автор:
Татьяна Бессараб