Спортивный бренд Adidas возобновил работу в Харькове после четырехлетнего перерыва. В городе открылся магазин в формате дисконт-центра, расположенный по улице Героев Харькова, 199.

Как информирует Delo.ua, о возвращении бренда сообщил генеральный директор Adidas Украина Игорь Маринич в LinkedIn.

"После четырех лет в "замороженном" состоянии после начала полномасштабной войны мы снова открываем двери для всех наших клиентов и спортсменов в нашем замечательном, спортивном, невероятно храбром и украинском городе героев – Харькове!", – написал он.

По словам Марынича, безопасность работников и посетителей остается главным приоритетом компании.

Ранее Adidas был представлен в Харькове магазинами в торговых центрах "Караван" и "Дафи". После начала полномасштабного вторжения сеть приостановила работу своих торговых точек. В феврале 2024 года компания из-за ситуации безопасности закрыла все магазины в Украине, хотя процесс возобновления деятельности бренда начался еще в июле 2022 года.

В Украине сетью управляет ГП "Адидас-Украина", принадлежащее немецкой Adidas AG. По данным Опендатабот, в 2025 году компания увеличила доход на 28% - до 2,997 млрд грн. В то же время чистая прибыль сократилась более чем вдвое — до 43,3 млн грн против 94,2 млн грн годом ранее.

Добавим, бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – официально возвращаются в Украину.