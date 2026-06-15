Ремонт у підземному переході на Майдані: які виходи тимчасово обмежать

Із 15 до 17 червня у підземному переході на Майдані Незалежності в Києві частково обмежуватимуть рух пішоходів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Де обмежать рух пішоходів

Тимчасові незручності пов’язані з проведенням ремонтних робіт на виходах із підземного переходу в напрямку вулиць Мала Житомирська та Софіївська.

Упродовж трьох днів фахівці виконуватимуть необхідні роботи для підтримання належного технічного стану об’єкта.

У "Київавтодорі" просять киян і гостей столиці заздалегідь враховувати запроваджені обмеження під час планування маршрутів та перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у Тернопільській області на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече розпочали капітальний ремонт мосту та підходів до нього.