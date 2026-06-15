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Ремонт у підземному переході на Майдані: які виходи тимчасово обмежать

майдан незалежності
Підземний перехід на Майдані Незалежності частково перекриють до 17 червня / Вікіпедія

Із 15 до 17 червня у підземному переході на Майдані Незалежності в Києві частково обмежуватимуть рух пішоходів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Де обмежать рух пішоходів

Тимчасові незручності пов’язані з проведенням ремонтних робіт на виходах із підземного переходу в напрямку вулиць Мала Житомирська та Софіївська.

Упродовж трьох днів фахівці виконуватимуть необхідні роботи для підтримання належного технічного стану об’єкта.

У "Київавтодорі" просять киян і гостей столиці заздалегідь враховувати запроваджені обмеження під час планування маршрутів та перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у Тернопільській області на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече розпочали капітальний ремонт мосту та підходів до нього. 

Автор:
Ольга Опенько