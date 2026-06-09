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ЄС фінансує ремонт мосту на міжнародній трасі в Тернопільській області: як зміниться рух

ремонт доріг
Трасу М-19 частково перекриють до 2027 року: причина / Depositphotos

У Теребовлі на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече розпочали капітальний ремонт мосту та підходів до нього. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

ЄС фінансує відновлення мосту в Теребовлі

Роботи виконуються в межах міжнародної програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT "Польща – Україна 2021–2027".

Проєкт передбачає капітальне оновлення мосту на км 355+470 та ремонт прилеглої ділянки дороги протяжністю 850 метрів. Ця ділянка є єдиною на трасі М-19, яка потребує відновлення. Наразі міст, збудований у 1938 році, перебуває в аварійному стані.

На об’єкті тривають підготовчі роботи, зокрема демонтаж бордюрів і тротуарів. Частину бруківки, демонтованої з проїзної частини, планують повторно використати на пішохідній зоні.

Також проводяться роботи з покращення дорожнього покриття на альтернативних маршрутах — дорогах Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів та Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська, якими організовано об’їзд тимчасово перекритої ділянки.

Нагадаємо, до 1 червня в Україні завершили поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. 

Автор:
Ольга Опенько