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ЕС финансирует ремонт моста на международной трассе в Тернопольской области: как изменится движение

ремонт дорог
Трассу М-19 частично перекроют до 2027 года: причина / Depositphotos

В Теребовле на автомобильной дороге М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече начали капитальный ремонт моста и подходов к нему.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства обновления.

ЕС финансирует восстановление моста в Теребовле

Работы выполняются в рамках международной программы трансграничного сотрудничества Interreg NEXT "Польша – Украина 2021-2027".

Проект предусматривает капитальное обновление моста на км 355+470 и ремонт близлежащего участка дороги протяженностью 850 метров. Этот участок является единственным на трассе М-19, нуждающимся в восстановлении. В настоящее время мост, построенный в 1938 году, находится в аварийном состоянии.

На объекте продолжаются подготовительные работы, в том числе демонтаж бордюров и тротуаров. Часть брусчатки, демонтированной из проезжей части, планируется повторно использовать на пешеходной зоне.

Также проводятся работы по улучшению дорожного покрытия на альтернативных маршрутах – дорогах Р-87 Галич – Подгайцы – Сатанов и Т-20-01 Бучач – Чертков – Скала-Подольская, которыми организован объезд временно перекрытого участка.

Напомним, к 1 июня в Украине были завершены текущие ремонты на всех дорогах общего пользования.

Автор:
Ольга Опенько