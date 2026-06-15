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Ремонт в подземном переходе на Майдане: какие выходы временно ограничат

площадь независимости
Подземный переход на Майдане Незалежности частично перекроют до 17 июня / Википедия

С 15 по 17 июня в подземном переходе на Майдане Незалежности в Киеве будут частично ограничивать движение пешеходов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Где ограничат движение пешеходов

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на выходах из подземного перехода по улицам Малая Житомирская и Софиевская.

В течение трех дней специалисты будут выполнять необходимые работы по поддержанию надлежащего технического состояния объекта.

В "Киевавтодоре" просят киевлян и гостей столицы заранее учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов и извиняются за временные неудобства.

Напомним, в Тернопольской области на автомобильной дороге М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече начали капитальный ремонт моста и подходов к нему.

Автор:
Ольга Опенько