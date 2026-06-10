На мосту Метро в Киеве частично перекроют движение из-за ремонтных работ

В Киеве 11 июня с 10.00 до 17.00 частично ограничат движение транспорта на заезде к транспортной развязке Набережного шоссе с моста Метро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонтные работы в Киеве

Ограничения движения связаны с проведением ремонтных работ, выполняемых специалистами Печерского ШЭУ. В частности, на участке будут ремонтировать колесоотбойную ленту.

На время работ движение транспорта будет осуществляться одной полосой.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и призывают водителей заблаговременно планировать маршрут с учетом ограничений.

Фото: КГГА

Напомним, в Тернопольской области на автомобильной дороге М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече начали капитальный ремонт моста и подходов к нему.