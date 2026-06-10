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На мосту Метро в Киеве частично перекроют движение из-за ремонтных работ
В Киеве 11 июня с 10.00 до 17.00 частично ограничат движение транспорта на заезде к транспортной развязке Набережного шоссе с моста Метро.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Ремонтные работы в Киеве
Ограничения движения связаны с проведением ремонтных работ, выполняемых специалистами Печерского ШЭУ. В частности, на участке будут ремонтировать колесоотбойную ленту.
На время работ движение транспорта будет осуществляться одной полосой.
В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и призывают водителей заблаговременно планировать маршрут с учетом ограничений.
Напомним, в Тернопольской области на автомобильной дороге М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече начали капитальный ремонт моста и подходов к нему.