Киев потерял 2,5 млн грн на ремонте Южного моста: прокуратура нашла виновного

Киевская городская прокуратура разоблачила факт служебной халатности во время проведения противоаварийных работ на Южном мосту. Подозрение получило должностное лицо КП "Киевавтодоргород", чьи действия привели к потере миллионов гривен из столичного бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Суть нарушения

По данным следствия, чиновник отвечал за контроль качества и проверку объемов работ по ремонту потолка и консолей эстакады моста. Ремонт продолжался с декабря 2024 по август 2025 года.

Чиновник не обеспечил проверку соответствия осуществления монтажа и демонтажа индивидуальных стальных поддерживающих конструкций.

Фактически он принял работы, не проверив, действительно ли они выполнены в полном объеме.

Миллионная переплата из бюджета

В результате "Киевавтодоргород" перечислил лишние 2,5 млн гривен за услуги, которые фактически не были предоставлены.

Факт переплаты и нанесения ущерба бюджету Киева подтвердила судебная экономическая экспертиза.

Действия коммунальщика квалифицировали как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). В настоящее время идет следствие, чтобы установить все обстоятельства недобросовестного отношения чиновника к своим обязанностям.

Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Прогнозируется, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки. Заказчиком выступает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева". Ожидаемая стоимость работ составляет 22,9 млн. грн.