Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Аварийный мост Патона в Киеве готовят к ремонту: что известно

Мост Патона за 2,2 млн гривен готовят к ремонту прогонов

Коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" объявило тендер на проектирование противоаварийных работ на мосту имени Евгения Патона в Киеве с ожидаемой стоимостью более 2,2 млн гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "КиевВласть" со ссылкой на объявление в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Детали тендера

Согласно тендерной документации, КП «Киевавтодоргород» выделило 2 млн 237 тыс.406 гривен на услуги по проектированию противоаварийных работ на мосту имени Евгения Патона.

Речь идет о восстановлении металлоконструкций пролетных строений для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения.

Проект должен предусматривать восстановление работоспособности и надежности несных конструкций моста, длина которого составляет 1542 метра, а также детальные решения по ремонту цельносварных головных балок, высота стенок которых в судоходных прогонах достигает 6,1 метра. Особое внимание будет уделено сохранению архитектурного облика опор и ригелей, облицованных гранитом.

Финансирование проектирования осуществляется из столичного бюджета. Выполнить работу подрядчик должен до конца 2026 года.

В тендере принимает участие ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского" с предложением 2 млн 235 тысяч гривен. Решение по определению победителя ожидается.

Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии

Технический   состояние моста Патона   в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность специалистов. Вопрос восстановления сооружения уже давно перезрел и нуждается в системном государственном решении.

Мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.

Как отметил вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

Ученые призывают, что к ремонту и   реконструкции моста   имени Евгения Патона в Киеве нужно браться безотлагательно, чтобы предотвратить аварии и непоправимые последствия.

Что говорят городские власти

Киевская городская государственная администрация пришла к выводу, что мост Патона через реку Днепр в Киеве   можно и дальше эксплуатировать, но движение должно осуществляться с обязательным соблюдением ранее установленных ограничений.

В частности, на мосту Патона установлены следующие ограничения:

  • запрещен въезд транспорта с погрузкой на ось более 7 тонн;
  • максимальная масса единичного транспортного средства – до 17 тонн;
  • максимальная масса транспортных средств в колонне – до 10 тонн;
  • сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый – 2 полосы, с левого на правый – 3.

Городской голова Киева Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по   реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали   существенные повреждения   на них. Служба восстановления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года .

В свою очередь в Министерстве развития общин и территорий Украины заявили, что содержание, восстановление и безопасное функционирование находящегося в аварийном состоянии моста Евгения Патона ответственность исключительно города Киева.

Автор:
Светлана Манько