Аварийный мост Патона в Киеве готовят к ремонту: что известно

Коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" объявило тендер на проектирование противоаварийных работ на мосту имени Евгения Патона в Киеве с ожидаемой стоимостью более 2,2 млн гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "КиевВласть" со ссылкой на объявление в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Детали тендера

Согласно тендерной документации, КП «Киевавтодоргород» выделило 2 млн 237 тыс.406 гривен на услуги по проектированию противоаварийных работ на мосту имени Евгения Патона.

Речь идет о восстановлении металлоконструкций пролетных строений для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения.

Проект должен предусматривать восстановление работоспособности и надежности несных конструкций моста, длина которого составляет 1542 метра, а также детальные решения по ремонту цельносварных головных балок, высота стенок которых в судоходных прогонах достигает 6,1 метра. Особое внимание будет уделено сохранению архитектурного облика опор и ригелей, облицованных гранитом.

Финансирование проектирования осуществляется из столичного бюджета. Выполнить работу подрядчик должен до конца 2026 года.

В тендере принимает участие ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского" с предложением 2 млн 235 тысяч гривен. Решение по определению победителя ожидается.

Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии

Технический состояние моста Патона в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность специалистов. Вопрос восстановления сооружения уже давно перезрел и нуждается в системном государственном решении.

Мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.

Как отметил вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

Ученые призывают, что к ремонту и реконструкции моста имени Евгения Патона в Киеве нужно браться безотлагательно, чтобы предотвратить аварии и непоправимые последствия.

Что говорят городские власти

Киевская городская государственная администрация пришла к выводу, что мост Патона через реку Днепр в Киеве можно и дальше эксплуатировать, но движение должно осуществляться с обязательным соблюдением ранее установленных ограничений.

В частности, на мосту Патона установлены следующие ограничения:

запрещен въезд транспорта с погрузкой на ось более 7 тонн;

максимальная масса единичного транспортного средства – до 17 тонн;

максимальная масса транспортных средств в колонне – до 10 тонн;

сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый – 2 полосы, с левого на правый – 3.

Городской голова Киева Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения на них. Служба восстановления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года .

В свою очередь в Министерстве развития общин и территорий Украины заявили, что содержание, восстановление и безопасное функционирование находящегося в аварийном состоянии моста Евгения Патона ответственность исключительно города Киева.