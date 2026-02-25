Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии: на конструкциях критические повреждения (ФОТО)

Техническое состояние моста Патона в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность специалистов. Вопрос восстановления сооружения уже давно перезрел и нуждается в системном государственном решении.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил первый вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов.

Он напомнил, что в Украине эксплуатируется более 28 тысяч мостов и путепроводов, значительная часть которых работает с перегрузкой. Если железнодорожные мосты находятся под постоянным контролем, автодорожные и коммунальные сооружения часто не отвечают современным требованиям безопасности, а единой системы технического надзора фактически не существует.

Богданов подчеркнул, что особенно сложная ситуация в Киеве. По результатам обследований:

Дарницкий мост – трудоспособный;

Северный и Южный – ограниченно трудоспособны;

мост Метро и городов имени Е.А. Патона – признаны нетрудоспособными (аварийными), причем статус аварийного города Патона имеет еще с 2017 года.

Остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой

По словам ученых, наибольшее беспокойство специалистов вызывает именно техническое состояние моста имени Е.А. Патона.

"По результатам последних обследований, в его конструкциях зафиксированы критические коррозионные повреждения несевных элементов - главных и поперечных балок, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок. Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок", - подчеркнул Богданов.

По его словам, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

На фото городов имени Е.О. Патона в Киеве, где видна коррозия более 50% поперечного сечения горизонтальной вязи.

Богданов отметил, что, несмотря на то, что КГГА еще в 2018 году определила «Киевавтодор» заказчиком работ, тендеры на проектирование трижды отменялись (в 2020 и 2021 годах).

"Пока мост Метро уже начали ремонтировать, мост Патона остается заложником бюрократических проволочек", - констатировал ученый.

На фото городов имени Е.О. Патона в Киеве, где видно разрушение поперечной балки на одной из опор (на 2018 год)

Он отметил, что мост Патона – не только ключевая транспортная артерия между берегами Днепра, а также первое в мире цельносварное автодорожное сооружение.

Богданов рассказал, что в начале 2026 года Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике обратился к правительству с предложениями по организации и финансированию капитального ремонта моста. Ученые НАН Украины, Институт электросварки им. Е.А. Патона и Украинский институт стальных конструкций готовы принять решение проблемы и оказать экспертную поддержку.

Мост Патона собирались закрыть на реконструкцию еще в 2020 году

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения. Служба обновления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года.

Мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.

В настоящее время продолжаются противоаварийные работы на мосту Метро в столице. Они будут стоить бюджету 2 миллиарда гривен.

В 2023 году КГГА со ссылкой на оценки европейских специалистов сообщало, что перестроить "город Метро" стоит не менее 500 млн евро.

В Киеве под мостом Метро уже приступили к установке поддерживающих арочных конструкций в их проектное положение – это ключевой этап противоаварийных работ.