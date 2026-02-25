Міст Патона у Києві в аварійному стані: на конструкціях критичні пошкодження (ФОТО)

Технічний стан мосту Патона у Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців. Питання відновлення споруди вже давно перезріло і потребує системного державного рішення.

Як пише Delo.ua, про це заявив перший віцепрезидент НАН України В’ячеслав Богданов.

Він нагадав, що в Україні експлуатують понад 28 тисяч мостів і шляхопроводів, значна частина яких працює з перевантаженням. Якщо залізничні мости перебувають під постійним контролем, то автодорожні та комунальні споруди часто не відповідають сучасним вимогам безпеки, а єдиної системи технічного нагляду фактично не існує.

Богданов наголосив, що особливо складна ситуація у Києві. За результатами обстежень:

Дарницький міст – працездатний;

Північний і Південний – обмежено працездатні;

міст Метро та міст імені Є.О. Патона – визнані непрацездатними (аварійними), причому статус аварійного міст Патона має ще з 2017 року.

Залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий

За словами науковців, найбільше занепокоєння фахівців викликає саме технічний стан мосту імені Є.О. Патона.

"За результатами останніх обстежень, у його конструкціях зафіксовано критичні корозійні пошкодження несівних елементів – головних і поперечних балок, а також тріщини у з’єднаннях поясів і стінок головних балок. Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь. Головні балки – а їх там чотири – наразі залишаються у відносно стабільному стані, і, ймовірно, саме це поки дозволяє мосту пропускати транспортні потоки, хоча й з обмеженнями", - підкреслив Богданов.

За його словами, залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

На фото міст імені Є.О. Патона у Києві, де видно корозію понад 50 % поперечного перерізу горизонтальної в’язі.

Богданов зауважив, що попри те, що КМДА ще у 2018 році визначила «Київавтодор» замовником робіт, тендери на проєктування тричі скасовувалися (у 2020 та 2021 роках).

"Поки міст Метро вже почали ремонтувати, міст Патона залишається заручником бюрократичної тяганини", - констатував науковець.

На фото міст імені Є.О. Патона у Києві, де видно руйнування поперечної балки на одній з опор (станом на 2018 рік)

Він зазначив, що міст Патона – не лише ключова транспортна артерія між берегами Дніпра, а також перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда.

Богданов розповів, що на початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту. Науковці НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона та Український інститут сталевих конструкцій готові долучитися до вирішення проблеми й надати експертну підтримку.

Міст Патона збирались закрити на реконструкцію ще у 2020 році

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко у вересні 2020 року анонсував якнайскоріший початок робіт з реконструкції моста Патона. З моменту введення мосту в експлуатацію у 1953 році його ремонт здійснювали лише один раз – у 2004 році провели демонтаж трамвайних колій і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту.

Реконструкція повинна була початись одразу після завершення проєктних робіт і коштувала б близько 7 мільярдів гривень. Очікувалося, що реставрація буде проведена до кінця 2025 року, однак вона навіть не почалася.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планувала оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні того ж року.

Міст Патона ще у 2018 році був визнаний непридатним для використання.

Наразі тривають протиаварійні роботи на мосту Метро у столиці. Вони коштуватимуть бюджету 2 мільярди гривень.

У 2023 році КМДА з посиланням на оцінки європейських фахівців повідомляло, що перебудувати "міст Метро" коштує щонайменше 500 млн євро.

У Києві під мостом Метро вже розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.