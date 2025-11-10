У Києві на мосту Метро виконують унікальний етап ремонту: прослужить ще 20 років (ФОТО)

У Києві під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Унікальне будівництво

В КМДА зазначають що такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний.

Міст Метро має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі.

Тому протиаварійні заходи – важливий крок до відновлення унікальної інженерної споруди, що служить киянам уже понад пів століття. Розпочали ці заходи в серпні 2024 року.

Фото: КМДА

Безпечна експлуатація ще на 20 років

В КМДА повідомляють, що до сьогодні тривав етап із занурення 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Вони слугуватимуть основою для металевих арок.

На спеціальному пірсі відбувалося збирання арочних конструкцій, які зараз заводять під міст.

"Ці конструкції суттєво посилять споруду, збережуть унікальний вигляд мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше на 20 років", - наголошують в КМДА.

Там додають, що після протиаварійних заходів розпочнуть реставраційні роботи з пристосуванням.

Усі роботи фахівці "Київавтодору" виконують без перекриття руху автомобілів і поїздів метро. Судноплавство під мостом також збережено.

Про міст Метро

У Києві шість автомобільних мостів через Дніпро, і "міст Метро" – один з найстаріших.

Його ввели в експлуатацію у 1965 році. Це була перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках.

Через міст проходить Святошинсько-Броварська лінія метро – так звана "червона гілка". Разом із Русанівським мостом вони сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, зоною відпочинку – Гідропарком.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них.

Протиаварійні роботи на мосту Метро у столиці коштуватимуть бюджету 2 мільярди гривень. Реставрація аварійного мосту триватиме не довше двох років.

У 2023 році КМДА з посиланням на оцінки європейських фахівців повідомляло, що перебудувати "міст Метро" коштує щонайменше 500 млн євро.