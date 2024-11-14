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Кличко відзвітував, як тривають протиаварійні роботи на мосту Метро (ФОТО)

протиаварійні роботи на мосту Метро
Протиаварійні роботи на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві наприкінці серпня розпочалися протиаварійні роботи на мосту Метро. Це один з етапів робіт з реставрації об’єкту, який був введений в експлуатацію у 1965 році.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, наразі фахівці працюють над встановленням тимчасових металевих підтримуючих конструкцій у прогонах споруди. Це забезпечить безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку реставрації.

Крім того, як зауважив мер столиці, відбуваються підготовчі роботи з влаштування викаточних пірсів та підкранових естакад.

"Це дасть можливість виконувати основні роботи з монтажу металевих елементів підтримуючих конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу", - пояснив Кличко.

Також будівельники розпочали віброзанурення паль у руслі річки Дніпро для влаштування підтримуючих конструкцій мосту.

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протиаварійні роботи на мосту Метро
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
протиаварійні роботи на мосту Метро
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
протиаварійні роботи на мосту Метро
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
протиаварійні роботи на мосту Метро
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
протиаварійні роботи на мосту Метро
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
протиаварійні роботи на мосту Метро
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

"Сьогодні Міст Метро працює в обмеженому режимі щодо вантажопідйомності. На час виконання протиаварійних робіт рух авто та поїздів метрополітену спорудою збережений — між правим та лівим берегами Дніпра. Також забезпечене судноплавство", - наголосив Кличко.

Про міст Метро

У Києві шість автомобільних мостів через Дніпро, і "міст Метро" – один з найстаріших.

Його ввели в експлуатацію у 1965 році. Це була перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках.

Через міст проходить Святошинсько-Броварська лінія метро – так звана "червона гілка". Разом із Русанівським мостом вони сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, зоною відпочинку – Гідропарком.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них.

Протиаварійні роботи на мосту Метро у столиці коштуватимуть бюджету 2 мільярди гривень. Реставрація аварійного мосту триватиме  не довше двох років.

У 2023 році КМДА з посиланням на оцінки європейських фахівців повідомляло, що перебудувати "міст Метро" коштує щонайменше 500 млн євро.

Автор:
Світлана Манько